Paola Iezzi a Belve: La Rivelazione Scioccante sul Suo Orientamento Sessuale

La cantante Paola Iezzi sarà ospite nel talk “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Nelle anticipazioni della puntata, Paola si è aperta su temi sensibili riguardanti la sua identità sessuale e il sostegno alla comunità LGBTQ+. Ha dichiarato di sentirsi “un gay nel corpo di una donna” e ha scherzato con Fagnani, rispondendo a domande dirette sul suo orientamento.

Durante l’intervista, Iezzi ha fatto un complimento a Francesca, affermando di avere una forte attrazione per le donne intelligenti, sottolineando l’intelligenza della conduttrice. Ha poi alluso a un interesse più profondo, mantenendo un tono giocoso ma insinuante.

Oltre a queste dichiarazioni, Paola ha affrontato anche argomenti seri, come la sua separazione dalla sorella Chiara e un conflitto con l’ex amica Arisa. Ha rivelato di aver attraversato momenti difficili, arrivando a considerare l’aiuto professionale al culmine della sua crisi personale. Riguardo al litigio con Arisa, ha espresso rammarico per la reazione pubblica di quest’ultima, spiegando che avrebbero potuto risolvere la questione in privato.

La puntata promette di essere avvincente e rivelatrice, con Iezzi che si mostra autentica e senza filtri. La sua presenza nel programma si preannuncia come un incontro schietto, capace di stupire il pubblico di Rai 2.