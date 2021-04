Paola ha trovato finalmente casa. Dopo mesi di rifiuti ha ricevuto aiuto, e ora ha un piccolo alloggio a Manfredonia. Paola Castriotta è una figura di spicco della comunità Lgbt della città in provincia di Foggia, una delle prime a dichiarare apertamente la propria omosessualità negli anni 70. È molto conosciuta in città, e forse è stata questa la sua condanna: quando gli inizi del 2021 ha dovuto lasciare la casa in cui abitava – perché il proprietario aveva deciso legittimamente di adibirla a uso personale, e non le aveva perciò rinnovato il contratto di locazione – ha rischiato di trovarsi per strada.

Il lieto fine, invece, è arrivato. Purtroppo dopo una serie di rifiuti, che lei aveva pubblicamente denunciato: “Mi dicevano “noi casa a quella gente non ne affittiamo” – aveva raccontato al sito di informazione locale Stato Quotidiano – Mi ha fatto molto male, io penso di essere una brava persona”. Ha trovato qualcuno che ha creduto in lei, e ora Paola ringrazia: Lello e Raffaele, che l’hanno aiutata a trovare un alloggio, ma anche “la signora Annamaria, che mi ha aperto le porte di casa – racconta in un’intervista a Stato Quotidiano – e don Luciano. Sono tornata alle mie origini”.

Ora Paola vive da qualche settimana in 25 metri quadrati, a poca distanza dal castello di Manfredonia, in una piccola dimora dove ci sono i servizi, il letto, un angolo cottura, i mobili. “Qui c’è tutto quello che desideravo, non voglio la reggia di Caserta, ma una stanza dove vivere con il mio cagnolino Joy”.

Negli scorsi mesi ha sentito l’affetto di tanti, quello pubblico di H.E.R. – musicista sua conterranea, prima in Italia nel mondo dello spettacolo ad aver completato la transizione di genere – e di Repubblica Bari, che si era occupata della vicenda e che lei adesso ringrazia, insieme a quanti le sono stati vicino, incontrandola per strada e chiedendole ogni volta se avesse risolto. Ora è serena, Paola, ma rivolge il pensiero a chi non lo è: “Ringrazio tutti di cuore, ma spero che altre persone che sono nella situazione in cui io sono stata possano evolverla nel meglio, perché ne hanno diritto. Hanno diritto alle cose belle”.