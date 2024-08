Paola Frizziero ha lasciato lo spettacolo perché gliel’ha chiesto Dio: “Ero spaventata, dicevo: perché proprio a me?”

Tv, ospitate, inaugurazioni, serate: gli idoli di Uomini e Donne del primo decennio di questo secolo guadagnavano davvero molto e questo Paola Frizziero lo ha ricordato anche nella recente intervista che ha rilasciato per un portale di Medjugorje.

L’ex tronista ha confessato di aver lasciato quel mondo fatto di apparizioni televisive e serate perché glielo ha chiesto personalmente Dio. Una volontà che Paola Frizziero ha deciso di seguire anche se inizialmente un po’ titubante, dato che le discoteche (all’epoca) pagavano molto bene.

“Il sia fatta la tua volontà l’ho vissuta come esperienza, soprattutto quando ho dovuto fare scelte importanti di lavoro. Io guadagnavo tanto, facevo serate. E in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare e un po’ mi dispiaceva. Dicevo ‘ma com’è possibile che mi stai chiedendo questo, perché hai scelto me?‘, e poi quando mi sono fidata e gli ho detto ‘ok, sia fatta la tua volontà‘. Dio mi ha dato trecento volte di più. Mi ha dato una famiglia, un lavoro. Ho lasciato il passato ma ho tanto di più. Grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e oggi insegno. Ho ricevuto tanto. Sia fatta la tua volontà all’inizio mi spaventava, ma poi è diventato.. come dire..”.

Paola non ha finito la frase, ma insomma, libera interpretazione.

“La Madonna mi ha salvato prendendomi per i capelli, sono guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche, cose vanitose. E piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti, conta di più la bellezza del cuore. E grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro”.