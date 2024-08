Paola Frizziero e Salvatore Angelucci, la loro storia d’amore con l’incubo Karina Cascella

Paola Frizziero e Salvatore Angelucci si sono conosciuti nel 2005 quando lui, reduce dal reality Vero Amore in qualità di tentatore [si chiamava così la primissima edizione di Temptation Island, ndr], è approdato come tronista a Uomini e Donne. A colpirlo sin dall’inizio sono due ragazze: tal Floriana Carrozzo e la “nostra” Paola Frizziero. Le due per lui arrivano anche alle mani fin quando – il 22 febbraio 2006 – Salvatore fa la sua scelta e fa cadere i pelati rossi per Paola.

Paola Frizziero e Salvatore Angelucci, la loro storia d’amore

La storia fra Salvatore e Paola ha avuto moltissimi alti e bassi: dopo pochi mesi, nell’estate del 2006, i due si lasciano e nella chat del suo blog, Frizziero, scrive:

“Avrei voluto mangiare un panino in un pub con il mio fidanzato in questi 5 mesi, ma mai è successo. Lui è sempre circondato da persone, è il suo lavoro, è un personaggio pubblico. Non ho mai avuto il tempo di metabolizzare tutto e rilassarmi. La situazione mi stava logorando. Mi piacerebbe cancellare tutto, ma c’è che sono innamorata di lui, per lui ho vissuto questi mesi e per lui voglio ancora fare tanto perché lo amo. Non ho tutte le colpe, ma forse sono quella che soffre di più. Per lui è normale, per me un po’ meno”.

Fra le persone che circondano Angelucci c’è anche Karina Cascella, un’amica, dicono. Detto ciò, a fine estate si fidanzato di nuovo, ma si lasciano a ottobre.

“Io e Sasi ci siamo lasciati, siamo diversi e nella nostra diversità che l’ho amato da morire e inseguito da un anno ho fatto tanti sacrifici per lui, ma vogliamo cose diverse. Io non voglio fare televisione, non voglio strumentalizzare il mio amore, non l’ho mai fatto e mai lo farò. Basta continuare a credere nella favola, siamo due esseri umani e tutto poteva succedere, non voglio colpevolizzare nessuno, forse solo me stessa che volevo vivere una storia normale, volevo un fidanzato, ma che stupida però a cercarlo in televisione. Avrò anche i miei difetti, ma questo lo sappiamo tutti, ma dopo un anno voglio disilludermi e disilludervi. Con questo voglio dirvi di non cercarmi attraverso giornali o televisione, io torno a vivere la mia vita”.

Paola Frizziero e Salvatore Angelucci, la loro storia d’amore con l’incubo Karina Cascella

La loro storia riprende a dicembre 2006, ma termina (ancora) ad aprile 2007. Quando i due si rivedono a Buona Domenica nell’ottobre di quell’anno, Paola Frizziero accusa Salvatore Angelucci di essere “troppo” vicino a Karina Cascella, ma lui torna a ribadire che si tratta solo di amicizia. Un paio di mesi dopo, tuttavia, si fidanza davvero con Karina Cascella con cui farà pure una figlia. Paola ci aveva visto lungo. Oggi Ginevra Angelucci ha 14 anni.

Proprio in quei mesi (a cavallo fra il 2007 e il 2008), Frizziero ha fatto la tronista a Uomini e Donne, ma al contrario della sua precedente esperienza questa si conclude malissimo: il corteggiatore che lei ha scelto le risponde di no ed a sua volta va sul trono. Lei così si ritira a vita privata.

Ieri Karina Cascella ha messo una storia in cui pare alludere a Paola Frizziero senza però rispondere nel merito.

Eccola: