Paola Frizziero 20 anni dopo Uomini e Donne, com’è diventata: “Mi ha salvato la Madonna”

Paola Frizziero dal 2005 al 2010 è stata famosissima grazie a Uomini & Donne. Nella stagione 2005/2006 ha partecipato come corteggiatrice di Salvatore Angelucci regalandoci numerose litigate con Karina Cascella (e considerando come sono andate le cose, a ragion veduta!), successivamente è tornata nella stagione 2008/2009 come tronista. Il boom, poi l’oblio.

Sparita dai social e dalla tv, Paola Frizziero è tornata subito a fare una vita normale. Nel 2019 si è sposata con Francesco, nel 2020 è diventata mamma per la prima volta, nel 2023 si è laureata. Recentemente ha rilasciato un’intervista per un portale dedicato a Medjugorje, posto che lei frequenta più volte l’anno.

“Mi chiamo Paola, vengo da Napoli e le volte che sono venuta a Medjugorje non si contano più, forse più di 40 volte, la prima nel 2008. Dopo, anzi, contemporaneamente alla laurea ho partecipato a un programma televisivo su Canale 5 con Maria De Filippi. Ho partecipato a questo programma iscrivendomi tramite una email perché cercavo l’uomo della mia vita. Volevo trovare l’amore e cercare un fidanzato. Sono stata lì per tanto tempo, quattro anni. Ho raggiunto la notorietà e per le strade mi riconoscevano e proprio perché mi riconoscevano una signora mi ha fermata e mi ha detto ‘Ma tu sei quella di Uomini & Donne? Ti voglio far conoscere mio figlio!’.

Questa signora adesso non c’è più, è in cielo, si chiamava Pina. Era la mamma di Luciano, anche lui non c’è più, era un ammalato di sla. Aveva saputo di avere questa malattia quando aveva 26 anni. Mi seguiva in televisione e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove io abito. […] Ho conosciuto loro e grazie a loro ho lasciato la mia vita passata fatta di vita superficiale. In quel periodo avevo 25 anni e nonostante avessi tutto e anche tanti soldi non ero felice, non sentivo la mia vita piena.. E una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno”.