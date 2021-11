Amo Paola Ferrari, schietta e shady come poche, soprattutto quando si tratta di Diletta Leotta. In questi casi la presentatrice va dritta al punto e non svicola mai le domande che le vengono poste. Ed è successo anche ieri ad Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su RaiRadio1. La giornalista ha parlato della collega ed in particolare della storia (fake?) con Can Yaman:”L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport“.

Paola Ferrari ha anche criticato Dazn: “Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani, l’altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l’ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l’avevo dovuto vedere sull’ipad. E’ una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare“.

E indovinate chi è il volto di punta di Dazn? Esatto, proprio lei, Diletta Leotta.

Paola Ferrari: “Diletta non rappresenta le giornaliste italiane“.

“Per quanto mi riguarda non avrei mai storie con i calciatori. Se la pensassi diversamente perderei anche la mia credibilità di conduttrice e giornalista. Cosa penso di Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. Dei consigli? Ma è lei che deve darli a me: è ricchissima, famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”.