Paola Ferrari senza freni, lite con una donna famosa: “Abbiamo litigato di brutto”

A differenza di molte colleghe, Paola Ferrari nelle interviste è sempre schietta e diretta (e una vera shady queen) e lo è stata anche a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Nel programma di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari la conduttrice ha fatto delle rivelazioni sulla Santanché e su Alba Parietti. Pare che in passato la Ferrari abbia ‘litigato di brutto’ con la Ministra del Turismo.

“Daniela Santanché? Con lei siamo tornate amiche dopo aver litigato di brutto, ma noi siamo due leonesse, siamo così. Le faccio tanti auguri, le vere amicizie alla fine si ritrovano sempre. Se io e Alba Parietti ci siamo contese degli uomini? Uno è stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima. Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui. Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l’aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni. E ce lo siamo tenute lo stesso anche dopo averlo saputo, perché era molto bello. Con Alba siamo molto amiche, abbiamo vissute insieme sei o sette anni”.

Paola Ferrari: “Elodie mi piace, se mai dovessi fare una pazzia per una donna sarebbe lei”.

“Diletta Leotta incinta del portiere Newcastle Karius? Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma. Però a dire il vero mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei”.

Negli anni Paola ha lanciato diverse frecciatine alla Leotta, come quando ha messo in dubbio la relazione tra Diletta e Can Yaman: “L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport“.