Paola Egonu stella del volley italiano

Paola Egonu, all’età di 27 anni, è considerata una delle pallavoliste più forti al mondo. un’atleta che ha ridefinito i parametri della potenza nel volley femminile, diventando un punto di riferimento assoluto per la Nazionale e per i club in cui ha giocato. Il suo fisico è il risultato di un talento naturale, di un lavoro quotidiano e di una relazione diretta e onesta con il proprio corpo. Non ci sono stati scorciatoie o personaggi costruiti: Paola rappresenta la performance pura, sia dentro che fuori dal campo.