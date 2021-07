Le Olimpiadi di Tokyo ci stanno regalando molte soddisfazioni e ad oggi abbiamo già conquistato 9 medaglie (di cui 1 d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo). Anche la nazionale italiana femminile di pallavolo è partita col piede giusto battendo tre a zero la squadra delle russe.

Proprio durante al termine di un match (non si sa bene per quale motivo), ma Paola Egonu ha chiesto per ben tre volte scusa in inglese ad una sua avversaria che l’ha praticamente snobbata. A questo punto la pallavolista veneta di nascita ma a quanto pare romana d’adozione, ha citato Carima nel suo classico “ta piji nder cu*o” che è diventato: “sorry sorry sorry, ma pijatela ‘nder cu*o, vamos!“.

Il video, di qualche giorno fa, è ormai viralissimo. Ed è subito: dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano.

Olimpiadi, il video di Paola Egonu contro la sfidante russa

sorry, sorry, sorry, ma pjiatela ‘nder culo

Paola Egonu, il coming out nel 2018

Paola Egonu ha fatto coming out fra le pagine del Corriere della Sera, che la intervistò dopo la dolorosa sconfitta durante la finale dei campionati mondiali di pallavolo, che l’hanno vista conquistare la medaglia d’argento.

“È stata la mia fidanzata a farmi capire che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. Dopo l’argento sono tornata in albergo e ho chiamato la mia metà. Piangevo e lei mi ha consolata. Mi ha dato una lezione. Ci avrei sofferto però, poi, sarei stata meglio”.

A distanza di tre anni la storia con la collega è naufragata e la pallavolista ha così specificato: