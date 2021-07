Paola Egonu è pronta a scrivere una bellissima pagina della storia dello sport del nostro paese perché è stata scelta come portabandiera alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Nata a Padova da genitori nigeriani, Paola Egonu è apertamente rainbow e risale al 2018 il suo coming out fra le pagine del Corriere della Sera, dove confessò di amare una ragazza.

“Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del CIO per portare la bandiera olimpica. Mi sono emozionata appena il presidente Malagò [Giovanni Malagno, presidente del CONI, ndr] me l’ha detto. Perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”.

Un’afrodiscente appartenente alla comunità LGBT+ come portabandiera italiana alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Qualcuno avverta Matteo Salvini.



Paola Egonu ha fatto coming out fra le pagine del Corriere della Sera, che la intervistò dopo la dolorosa sconfitta durante la finale dei campionati mondiali di pallavolo, che l’hanno vista conquistare la medaglia d’argento.

A distanza di tre anni la storia con la collega è naufragata e la pallavolista ha così specificato:

“Ho ammesso di amare una donna e lo ridirei, non mi sono mai pentita. E tutti a dire: ‘ecco, la Egonu è lesbica’. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo, o di un’altra donna”.