Paola Egonu, il telecronista Rai stupisce tutti dopo la medaglia d’oro

Dodicesima medaglia d’oro per l’Italia a queste Olimpiadi di Parigi. Le azzurre della pallavolo hanno battuto tre set a zero le americane conquistando il primo gradino del podio. Oro storico per l’italvolley, che ha esaltato anche i telecronisti Rai, in particolare Marco Fantasia, che ha fatto i suoi complimenti in diretta a Paola Egonu ed ha lanciato una bella frecciatina a chi in questi mesi ha attaccato e criticato la campionessa italiana (che è stata vittima di omofobia e razzismo).

“Che risultato, che impresa. E poi Paola Egonu… medaglia d’oro in faccia agli hater! Noi siamo con te! La leggenda del volley siete voi, la storia siete voi. Grazie per sempre ragazze, da tutti gli italiani. Negli annali della storia della pallavolo ci sarà sempre questa squadra, Parigi 2024. E adesso è giusto che festeggino e che si svaghino. Stasera se vedete le azzurre non fotografatele e lasciatele divertirsi, perché se lo meritano, si meritano anche gli eccessi. Il loro risultato è storico ed hanno fatto un bel regalo anche al nostro paese, oltre che a questo sport. Tra poco ci saranno i meritati festeggiamenti”.

E il pensiero va anche ad un “hater” in particolare.

“LAMEDAGLIA D’ORO IN FACCIA AGLI HATERS” ~MARCO FANTASIA pic.twitter.com/PBD3bR9N6q — sᴛᴀɴᴢᴀ_309|| olimpic game era🏅💙 (@bomdiabelafl0r_) August 11, 2024

Il telecronista della Rai “Una medaglia in faccia agli hater Paola” URLALO GRAZIE #italvolley #GiochiOlimpici pic.twitter.com/B4Khrz4iKI — H.✨ (@is16__) August 11, 2024

