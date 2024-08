Paola Egonu: chi è il nuovo fidanzato dopo la storia con Katarzyna Skorupa

Paola Egonu con le ragazze dell’ItalVolley ha conquistato la finale alle Olimpiadi di Parigi e domenica si scontrerà con la squadra delle americane per la medaglia d’oro.

In quel di Parigi, però, c’è anche la dolce metà della pallavolista. Il suo nome è Leonardo Puliti, è nato nel 1991 e nella vita anche lui gioca a pallavolo. Nato a Terni ma vive a Milano, Leonardo Puliti ha una laurea in giurisprudenza e gioca in serie A3. La loro storia va avanti da tempo come testimonia questo Reel di Instagram pubblicato proprio da Paola Egonu.

Leonardo Puliti è il secondo fidanzato che Paola Egonu presenta alla stampa. Prima di lui il suo grande amore è stato Katarzyna Skorupa. Una storia che i suoi presero malissimo, come confessato tempo fa a Vanity Fair.

“I miei la presero malissimo. Erano preoccupati di quello che avrebbero pensato gli zii o i vicini di casa. Poi hanno capito che la mia non era una scelta. Chi opterebbe per uno stile di vita che ti mette contro tutti? Certe cose capitano e basta. Anche dalla società non mi sono mai sentita accettata, io me ne fregavo, baciavo la mia fidanzata anche in pubblico. Le reazioni, però, non sono sempre state gradevoli. Il problema è che la gente non pensa agli affari propri. Io dico, cosa vieni a giudicare me, o una coppia omosessuale che cresce i figli con amore, quando è pieno di famiglie tradizionali disfunzionali? È un mondo di m…da, me lo lasci dire. Spero che presto arrivi l’Apocalisse”.