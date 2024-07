Paola e Chiara sull’aggressione della coppia gay: “Il governo intervenga!”

Dopo Emma Marrone anche Paola e Chiara hanno parlato della tremenda aggressione omofoba avvenuta qualche giorno fa a Roma. Sabato sera dal palco del Pride Village le sorelle Iezzi si sono schierate nuovamente dalla parte dei diritti e contro l’omofobia e la violenza, condannando quanto fatto da quei quattro omofobi.

“Vogliamo parlare di quello che è successo a Roma in questi giorni. Queste cose orrende non devono mai più accadere nel nostro paese e nemmeno in altri paesi. Nessuno deve avere paura di camminare per strada mano nella mano perché ama qualcuno. Non deve succedere più. Noi che da sempre, dal minuto zero, da quando abbiamo iniziato a cantare ci schieriamo per questa causa, per la comunità, non parliamo solo a nome della comunità Lgbtq+ ma a nome della libertà di tutti noi, perché è a rischio la libertà di tutti.

Qui non è solo questione di diritti LGBTQ+, ma dei diritti di tutti. Non dobbiamo avere paura di amare se rispettiamo le libertà altrui. Quello che è successo è terribile e non deve mai più accadere. Le istituzioni e il governo devono intervenire con misure esemplari e con interventi significativi, perché queste cose non avvengano mai più. Perché adesso è ora di dire basta. Nel 2001 usciva questa canzone, Viva el Amor e la dedichiamo a quei due ragazzi che sono stati assaliti da degli omofobi”.