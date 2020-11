Intervistata dal settimanale Oggi Paola Di Benedetto ha ricordato un brutto episodio del suo passato. Pare che l’ex compagno (vip) della sua coinquilina una volta le abbia bruciato i vestiti nel lavandino. La vincitrice del GF Vip 4 non ha voluto rivelare il nome di questo noto personaggio televisivo per paura di una diffida, ma c’ha pensato Chi a fare l’identikit di questo ragazzo.

“State attenti allo chef incendiario. Nella sua autobiografia, “Se Ci Credi”, recentemente pubblicata (nonostante la giovane età), Paola Di Benedetto racconta che un uomo famoso una volta le ha bruciato tutti i vestiti, facendola scappare da casa. “Chi” rivela chi è il “vip” in questione: si tratta di uno chef molto popolare in tv che ha lavorato con Antonella Clerici e per un breve periodo accanto a Belen Rodriguez. Esperienza anche questa da Fuoco e Fiamme”.