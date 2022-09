Paola Di Benedetto sui tradimenti di Adam Levine: “Non sanno tenerselo nelle mutande”

In USA in queste ore è scoppiato un nuovo scandalo. Una modella di Instagram ha accusato Adam Levine di essere stato il suo amante per oltre un anno. Tra i tantissimi commenti social anche quello di Paola Di Benedetto, che ha detto la sua sotto un post di Very Inutil People. La conduttrice si è chiesta come mai nessun uomo sappia tenere a bada i bollenti spiriti. Qualcuno ha pensato che le parole della Di Benedetto potessero essere una frecciatina a qualche suo ex, ma lei ha prontamente specificato che non parlava del suo privato.

“Ma come è possibile che nessuno sappia tenerselo nelle mutande? Secondo me chi manca di rispetto alla propria donna non è mai giustificabile in nessun modo, neanche i cantanti famosi. E in ogni caso non stavo parlando di me stessa, era una riflessione generale dopo le ultime notizie di belle donne cornificate dai mariti, tipo Emily Ratajkoski”.

“Adam Levine”: Perché l’influencer Sumner Stroh ha raccontato che il leader dei Maroon Five ha avuto una relazione segreta con lei durante il suo matrimonio con Behati Prinsloo e l’ha contattata per chiederle di poter chiamare il suo ultimo figlio con il suo nome pic.twitter.com/VlScwAf1lZ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 20, 2022

Paola Di Benedetto commenta con Aurora Ramazzotti le corna messe da Adam Levine.

Aurora Ramazzotti ha fatto un appunto alla modella e si è chiesta come mai abbia deciso di rendere tutto pubblico sui social: “Ma soprattutto perché dirlo su TikTok quando basterebbe parlare con la moglie risparmiando a lei e i figli l’umiliazione mediatica“.

Paola Di Benedetto ha – giustamente – spiegato che un’amica della ragazza stava per vedere la storia in esclusiva ad un magazine. Per questo l’influencer ha parlato della sua relazione con Adam Levine su Tik Tok: “Guarda Aurora, credo che la tipa abbia deciso di parlare dopo essere venuta a conoscenza del fatto che sarebbe uscita presto una esclusiva rilasciata da una sua amica vicina che avrebbe venduto la notizia ad un giornale. E quindi credo abbia scelto di “pararsi le chiappe” raccontando prima la sua versione. In ogni caso sono dal parrucchiere e si vede che non ho un cavolo da fare“.

Amo Paola Di Benedetto che dal parrucchiere parla di…