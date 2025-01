Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: La Loro Storia d’Amore

Dopo una crisi, Paola Di Benedetto ha ritrovato la serenità con Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta. La coppia, la cui relazione era stata messa in dubbio, ha confermato il loro ritorno tramite i social. Molti dubitavano che Bellanova, classe 2000, potesse avere un futuro stabile con la conduttrice, ma ora sembrano più uniti che mai, tanto che Paola ha espresso il desiderio di allargare la famiglia con un figlio.

Raoul Bellanova nasce a Pogliano Milanese e, a soli 24 anni, ha già avuto una carriera promettente. Ha giocato come difensore in club prestigiosi, tra cui Inter e Atalanta, e ha rappresentato la Nazionale Italiana Under 21. La sua storia con Paola è iniziata nel 2023, quando, a giugno, sono stati visti insieme, e la loro relazione è stata ufficializzata in luglio. Hanno affrontato una crisi dovuta a divergenze caratteriali, ma sono ora più affiatati.

Prima di Bellanova, Paola ha avuto diverse relazioni, tra cui una lunga storia con Matteo Gentili e brevi flirt con Francesco Monte e Federico Rossi. Di recente, è emersa una nuova indiscrezione riguardo a una presunta gravidanza. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Paola e Raoul avrebbero il desiderio di avere un bambino. Marzano ha condiviso che un’amica vicina alla coppia avrebbe confermato le loro intenzioni di allargare la famiglia. Inoltre, Paola Di Benedetto sarà ospite a Verissimo, dove potrebbe commentare queste notizie.