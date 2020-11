Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip 4 la vita di Paola Di Benedetto procede nel migliore dei modi. La modella (che qualche settimana fa si è incontrata con l’ex del suo ex) dopo essere stata mesi lontana dal suo attuale fidanzato adesso è andata a convivere con lui.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Paola ha raccontato che in passato il compagno (vip) della sua ex coinquilina le ha tagliuzzato e bruciato i vestiti.

“Un personaggio famoso della tv, ai tempi fidanzato con la mia coinquilina, prese i miei vestiti, li tagliuzzò e ne bruciò una parte nel lavandino, perché mi riteneva responsabile del fatto che lei lasciasse Milano. Non posso dire chi è, per evitare querele. Per la prima volta, ho conosciuto il lato oscuro del mondo dello spettacolo”.

Questo personaggio della tv si è ispirato a Giulia De Lellis, che ha fatto lo stesso con i vestiti di Damante.



Paola Di Benedetto e la sua storia con Federico Rossi.

“In passato qualcosa si è incrinato. Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati. Ora viviamo insieme. Fede è uno preciso, io una disordinata cronica, ma mi sto impegnando. Adesso lavoro a Rtl e ho scoperto che anche la radio può essere il mio futuro, e mi piacerebbe fare le Iene. Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo”.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, una coppia amatissima! #noneladurso #gfvip pic.twitter.com/AkjEEwQq96 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 19, 2020