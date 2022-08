Paola Di Benedetto è in dolce attesa? La verità dell’ex gieffina dietro al pancino sospetto degli ultimi giorni

Paola Di Benedetto è incinta? Questa è la domanda che negli ultimi giorni centinaia di fan si stanno ponendo a seguito di alcune sue storie Instagram. La bellissima ex gieffina amata dal pubblico e da milioni di follower nelle ultime ora ha scatenato su di lei un grandissimo gossip.

Nel corso degli ultimi anni, l’abbiamo vista vestire i panni di Madre Natura nella trasmissione del sabato sera Ciao Darwin condotta da Paolo Bonolis. In seguito grazie alla sua sincerità, ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla sua partecipazione concorrente dell’Isola dei Famosi e infine come gieffina e vincitrice del Grande Fratello VIP 4.

Tempo fa aveva fatto parlare di sé per la sua rottura con il fidanzato Federico Rossi, artista musicale. Fu proprio lei a spiegare i motivi della triste rottura all’interno del proprio profilo Instagram: “Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”.

Di recente la stessa Paola aveva iniziato una storia d’amore con il cantante Rkomi, naufragata in pochissimi giorni. Ora a distanza di settimane, all’interno del proprio profilo social Paola si era mostrata con un pancino sospetto che ha dato il via a centinaia di allusioni. La ex gieffina è incinta? Ecco la sua risposta che ha lasciato tutti i fan sorpresi.

Paola di Benedetto è incinta? La risposta della ex gieffina

L’influencer ora ricopre il ruolo di speaker radiofonica amata dal pubblico che l’ascolta ma anche da milioni di follower che la seguono sui social. Di recente la bellissima Paola ha deciso di prendersi del tempo per sé in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda.

La ex gieffina sta passando così il suo tempo tra sole, relax, divertimento e amici, condividendo il tutto attraverso le sue storie Instagram. È proprio durante uno degli ultimi scatti che Paola ha mostrato il suo fisico, lasciando intravedere un possibile pancino sospetto.

In centinaia sono le persone che hanno contattato tramite messaggi la nota showgirl, chiedendole se fosse o meno incinta. La sua risposta non si è di certo fatta attendere ed è proprio nella giornata di ieri che Paola ha svelato la verità in merito alla sua presunta gravidanza.

Con grandissimo dispiacere infatti, la showgirl ha smentito ogni tipo di pancino sospetto rispondendo in maniera ironica ma pungente: “In attesa, in attesa del dolce…”. Una risposta che ha sorpreso i fan ma che al tempo stesso ha trappato una risata a tutte le persone che la seguono con grandissimo affetto.