C’è stato un ritorno di fiamma fra Paola Di Benedetto e Federico Rossi a distanza di due anni dalla loro rottura? Come sappiamo la loro storia è durata circa tre anni, salvo poi lasciarsi definitivamente nell’estate del 2021. I due hanno subito chiarito di essere rimasti in buoni rapporti e aggiunto che la fine della loro storia non era dovuta a litigi o tradimenti.

Quando però i due ex fidanzati sono stati beccati insieme al concerto degli Zero Assoluto il gossip si è riacceso. Ritorno di fiamma? Ad accendere la miccia è stata Deianira Marzano pubblicando una segnalazione da una sua follower: “Al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique a Milano c’erano Paola Di Benedetto con federico di Benji e Fede. Sono stati insieme per tutto il concerto, non so se ritorno di fiamma o solo amici“.

Al concerto i due sono stati tutto il tempo insieme e più persone li hanno avvistati.

Paola Di Benedetto chiarisce il suo rapporto con Federico Rossi

Per questo motivo oggi durante una video intervista a Tag24 di Thomas Cardinali, Paola Di Benedetto ha voluto chiarire la sua situazione con Federico Rossi, smontando chiunque sognasse un loro ritorno di fiamma.

“Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta“.

E ancora: