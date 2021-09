Paola Di Benedetto ieri sera è stata la conduttrice del Power Hits Estate 2021 che ha decretato, col supporto organizzativo di RTL 102.5, il tormentone dell’estate appena conclusa.

Fra i vari artisti che si sono esibiti sono saliti sul palco dell’Arena di Verona anche Annalisa e Federico Rossi, in “gara” con la loro hit Movimento Lento. Esibizione che è stata presentata proprio da Paola Di Benedetto, ex di Rossi.

“Qua dovete lasciare la parola a me perché a questa presentazione ci tengo particolarmente molto” – ha dichiarato l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip – “Loro tornano a cantare insieme dopo cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per Una Ragione, la loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi”.

Lo scorso giugno Paola Di Benedetto ha ufficializzato la rottura con Federico Rossi. L’influencer è tornata a parlare di questo addio in un’intervista rilasciata a Whoopsee. In una chiacchierata Santo Pirrotta, Paola ha spiegato che erano mesi che le cose non andavano bene con il cantante.

“Tante volte sui social uno fa vedere quello che vuol far vedere. Quando l’abbiamo comunicato le persone hanno detto “ma strano, andava tutto bene, erano andati a Verissimo”. Poi però non si sanno tutti i retroscena. Anche perché non è che uno litiga, uno va via di casa, uno sta male e lo condividi sui social. Io personalmente voglio far vedere sempre le cose belle, non voglio appesantire le persone. C’erano un sacco di retroscena, un sacco di cose private che nessuno sa e che sono rimaste private. Detto ciò comunque era qualche mesetto che le cose non andavano come dovevano andare, fino a quando appunto abbiamo deciso di dividere le nostre strade e basta.

Ad oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa “come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?”. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.