Paola Del Din: La Partigiana Onorata da Re Carlo III

Nel suo discorso alle Camere riunite, Re Carlo III ha celebrato l’amicizia tra Regno Unito e Italia, citando personalità come Dante e Giovanni Falcone, e ricordando l’eroismo della partigiana Paola Del Din. Questa è stata la prima visita di un sovrano britannico nella storia della Repubblica, e Carlo III ha aperto l’intervento in italiano, ringraziando il presidente Mattarella e con humor ha commentato la sua pronuncia dell’italiano. Ha descritto l’Italia come “una delle gioie della mia vita”, sottolineando l’importanza dei legami tra i due Paesi e la collaborazione in ambito NATO, oltre a menzionare l’accoglienza dei rifugiati ucraini e la necessità di proteggere la pace.

Paola Del Din, nata il 22 agosto 1923 a Pieve di Cadore, è una delle ultime testimoni della Resistenza italiana. Laureata in Lettere, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si unì alla lotta partigiana, scegliendo come nome di battaglia “Renata” in onore del fratello Renato, morto in un’azione contro i fascisti. Svolse missioni come staffetta e informatrice, richiedendo poi di tornare al Nord come paracadutista, diventando la prima donna italiana a compiere un lancio di guerra.

Nel 1945, si fratturò una caviglia durante una missione ma completò comunque il suo compito. Dopo la guerra, vinse una borsa di studio negli Stati Uniti e tornò in Italia per insegnare. Nel 1957 ricevette la Medaglia d’Oro al Valor Militare per il suo coraggio. A 102 anni, Paola Del Din continua a essere un simbolo della lotta per la libertà e partecipa attivamente a iniziative di memoria storica.