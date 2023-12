Paola Cortellesi vince gli Ammy Awards 2023 di Caterpillar Am su Rai Radio2

Questa mattina su Rai Radio2, a Caterpillar Am una giuria formata da giornalisti, esperti e ascoltatori ha decretato, eliminando un candidato per volta, il personaggio del 2023. Paola Cortellesi è la vincitrice del “Caterpillar AMmy Award 2023”. E’ stata incoronata personaggio 2023 da una giuria formata da giornalisti, esperti e ascoltatori precedendo sul podio il Napoli Calcio, reduce dalla vittoria dello scudetto, e Jannik Sinner, fresco vincitore della Coppa Davis. Nella lista personaggi che hanno fatto parlare di sé in questo anno che sta per volgere al termine: Chiara Ferragni, Yannik Sinner, Re Carlo III, Elly Schlein, Giorgia Meloni, Paola Cortellesi, l’Intelligenza Artificiale, Elon Musk, il Napoli Calcio ed Elodie.

Durante la storica di tramissione del mattino di Rai Radio 2 i tre conduttori Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni, hanno sottoposto al pubblico e agli esperti i 10 nomi tra cui scegliere il vincitore. Gli ascoltatori, insieme a una giuria di qualità formata da Don Guido Colombo, il vice direttore de Il Messaggero Alvaro Moretti, il direttore di Adnkronos, Davide Desario, l’etiquette consultant Elisa Motterle, la direttrice di Cucina Italiana, Maddalena Fossati, e la direttrice di QN Agnese Pini, hanno eliminato nove finalisti, decretando di fatto vincitrice Paola Cortellesi, al suo debutto come regista con la pellicola “C’è ancora domani.”

Come ha sottolineato la direttrice di QN Agnese Pini, interpellata a commentare il vincitore: “Cortellesi ha sbaragliato tutti per il messaggio forte, importante che il suo film sta trasmettendo: la lotta al patriarcato e alla violenza sulle donne”.