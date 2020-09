“Petra Delicado non si pone come un personaggio femminista, perché lo è già dentro di sé. Non fa un manifesto delle sue scelte perché le ha già vissute”. Così Paola Cortellesi presenta la sua Petra Delicado, personaggio protagonista di ‘Petra’, la nuova serie prodotta da Sky Original con Cattleya e Barlebyfilm e realizzata da Simone Massi. La regia è di Maria Sole Tognazzi. In onda da domani, ogni lunedì alle 21,15, su n onda in quattro puntate su Sky Cinema Uno, sarà disponibile anche on demand e in streaming su ‘Now Tv’. Quattro episodi all’insegna del genere crime, con quattro misteri da svelare per Petra Delicado e i suoi colleghi, come il vice ispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi.

Fonte