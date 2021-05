Francesca Parisella per parlare di DDL Zan ad Anni 20 ha invitato Mauro Coruzzi e Paola Concia. All’inizio della trasmissione è andato in onda un servizio (con in sottofondo la canzone dei Village People ‘YMCA‘) durante il quale un inviato ha fermato diverse persone per strada per chiedere loro se fossero favorevoli alla legge contro l’omofobia. A chi si è detto favorevole, il giornalista ha chiesto:”Lei lo sa che c’è però un problema di libertà di espressione? La difesa della famiglia tradizionale potrebbe essere perseguita. Lo sa che il DDL Zan apre all’insegnamento del gender nelle scuole?”

Questo servizio ha mandato su tutte le furie Paola Concia, che è – giustamente – sbottata contro il programma: “Sono schifata da questa trasmissione. Non dovevo venire. Un’autrice che conosco mi ha convinto che era una trasmissione sobria. Mi faccia parlare. Ha fatto parlare per mezz’ora gli altri e adesso faccia parlare me. Primo: Coruzzi ha detto una cosa falsa, cioè che esisteva una legge contro l’omofobia della Carfagna e la Mussolini. Quella è una cosa falsissima. Mauro Coruzzi è la conferma della strumentalizzazione, perché dice falsità. Non mi interrompete perché io vi ho fatti parlare. I due video che avete mandato in onda sono pieni di falsità. Le domande erano false carissima giornalista. Perché parlare di utero in affitto è sbagliato. Quella legge non ne parla. Certo che se lei chiede dalla gente se è contro l’utero in affitto, vi dicono che sono contro. Quindi avete detto tante falsità“.

Non mi era mai capitato di vedere Anni 20 (e a giudicare dai dati di ascolto sono in buona compagnia) e credo che questa sarà la prima ed ultima volta.

Gli italiani e il #DdlZan: “Una legge per persone diverse non ha senso – Troppe regole, dovremmo curare lo spirito” #anni20 pic.twitter.com/2ILfSpMyLL — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 13, 2021

Il giusto sfogo di Paola Concia.

Paola Concia on fire contro il programma #anni20 e Platinette su #DDLZan: “Sono schifata da questa trasmissione. Avete detto falsità. Coruzzi strumentalizza Nella legge non si parla di utero in affitto” pic.twitter.com/4CW7MVbl8n — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 13, 2021

Anni 1,7 20: gli ascolti delle ultime settimane.

22 aprile 435.000 spettatori pari all’1.7% di share.

29 aprile 422.000 spettatori pari all’1.7% di share.

6 maggio 411.000 spettatori pari all’1.7% di share.