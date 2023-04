Paola & Chiara featuring Elodie, l’annuncio della collaborazione e il video

Comeback fortunatissimo quello di Paola & Chiara, che dopo il successo al Festival di Sanremo e il disco di platino per Furore, hanno anche annunciato l’uscita del disco Per Sempre (fuori il 12 maggio). Nell’album ci sarà anche un featuring e oggi le sorelle Iezzi in un video caricato su TikTok hanno rivelato che la collaborazione è con Elodie, che canterà con loro sulle note della hit del 2001 Festival. Non vedo l’ora di dimenarmi con questa perla pop.

“Quando è uscito Festival era il 2001 e avevamo bisogno di trovare una nuova ispirazione per scrivere il disco nuovo. Ci piaceva l’idea di tornare con un brano estivo, ma con delle connotazioni diverse e nuove. Abbiamo preso un volo e siamo andate in Brasile e credo che lì sia nata l’idea della canzone. Il cuore del brano è brasiliano. E poi tra l’altro siamo anche tornate a Rio in Brasile per girare il video musicale di quella canzone.

Girando per Rio vedevamo tutti questi manifesti con scritto Festival ovunque. Così questa parola ha iniziato ad entrarci dentro. Così ci siamo dette che sarebbe stato un titolo perfetto per una canzone. Festival è un album fatto di tanti colori e tante sfumature e suggestioni che sono quelle che abbiamo vissuto in viaggio e che abbiamo riportato in musica. Poi era un modo per noi di restare nel mondo latino con le suggestioni estive, ma di uscire dal mondo Spagna e di entrare in quello del Brasile.

Adesso Elodie sta per registrare festival. Non poteva non essere lei il featuring di questo album e questa nuova canzone. Per noi è una cosa stupenda collaborare con lei. La stimiamo tanto e lei ci ha dato la sua cifra stilistica e la sua visione sulla vocalità di questa canzone. Quindi siamo molto soddisfatte del risultato”.