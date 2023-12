Paola & Chiara annunciano il nuovo singolo “Solo mai”

Nel videoclip del nuovo singolo di Paola & Chiara appare un personaggio speciale: ecco tutti i dettagli da sapere.

Reduci dal tour 2023 che le ha viste in giro per l’Italia, Paola & Chiara non si fermano e annunciano l’uscita del nuovo singolo inedito “Solo mai”, disponibile dal 22 dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip di “Solo mai” con Eva Riccobono

Dopo Furore e Mare Caos, arriva il terzo singolo inedito di Paola & Chiara. “Solo mai”, disponibile dal 22 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy, è stato scritto dalle due sorelle insieme al produttore svedese Stefan Storm.

Accompagnato da sonorità synth-pop e dance, il brano si concentra sulla sofferenza dell’uomo desideroso di recuperare il senso più profondo dell’esistenza, nonché l’Amore, in una società che tende a distruggere i veri valori della vita.

Il video, diretto da Paolo Santambrogio, vede la speciale partecipazione dell’attrice ed ex top model internazionale Eva Riccobono, nei panni della madre universale che porta in grembo la speranza di un futuro migliore.

Paola & Chiara, co-conduttrici del PrimaFestival

Il nuovo progetto discografico arriverà pochi mesi prima dal debutto di Paola & Chiara a Sanremo 2024, come co-conduttrici del PrimaFestival, che anticipa le cinque serate del Festival. Ad annunciarlo il mese scorso è stato Amadeus, ma il duo non sarà da solo.

Le due sorelle regine del pop, infatti, ci saranno anche i noti tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. “Affiancare il presentatore di Sanremo nella conduzione di una serata sarebbe un’esperienza pazzesca, mai fatta prima. Per noi, realmente la più sfrenata delle fantasie. Ristabiliremmo sul palco dell’Ariston il principio della bionda e la mora tanto cara a Baudo”, dichiarano Paola e Chiara.