Paola & Chiara, 1997, 1998, 2005, 2008: tutte le volte al Festival di Sanremo

Paola & Chiara a distanza di dieci anni dal loro scioglimento si sono riunite per partecipare alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, ma le sorelle Iezzi quel palco lo conoscono molto bene. Fra Giovani, Big e serate dedicate ai duetti sono andate al Teatro Ariston ben quattro volte.

La prima è nel 1997 dove escono trionfatrici nelle Nuove Proposte con il brano Amici Come Prima. Quell’anno conduceva Mike Bongiorno che aveva al suo fianco Piero Chiambretti e Valeria Marini. Al debutto insieme a loro nelle Nuove Proposte c’è da segnalare Niccolò Fabi e il compianto Alex Baroni. Fra i Big vinsero i Jalisse con Fiumi di Parole. Quella fu l’ultima volta che misero piede all’Ariston, il resto è storia.



Nel 1998 sono tornate al Festival di Sanremo per la prima volta nella categoria Big. Proposero il brano Per Te ma non ebbero molto successo: arrivarono penultime, davanti solo Enzo Jannacci. L’edizione fu condotta da Raimondo Vianello con Eva Herzigová e Veronica Pivetti. Una posizione meritata anche solo per le sneakers di Chiara sfoggiate sul palco.



Paola & Chiara, il ritorno all’Ariston negli anni 2000

Dopo sette anni, nel 2005, Paola & Chiara riprovarono a partecipare al Festival di Sanremo con il brano A Modo Mio. Era l’edizione di Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quella della divisione fra Uomini, Donne, Gruppi e Classic, categorie probabilmente ispirate a X Factor, talent che nacque in Gran Bretagna l’anno prima. Le sorelle questa volta vennero eliminate subito. Le serate ‘a eliminazione’ fecero molto discutere in seguito.



L’ultima volta che le Iezzi sono andate a Sanremo è stato il 2008, questa volta però non in gara. Andarono per accompagnare Michele Zarrillo nella serata delle cover.

