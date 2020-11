Paola Caruso ci ha regalato uno dei momenti più iconici ed emozionanti di Live Non è la d’Urso. Le clip dell’ex Bonas (che ha svelato come mai non va al GF Vip e a Ballando) che piange quando scopre di essere figlia biologica di Imma hanno fatto il giro del web. A distanza di un anno e mezzo in che rapporti sono le due donne?

L’opinionista di Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha gettato delle ombre sulla sua madre biologica. Secondo lei infatti Imma non proverebbe amore puro da madre per lei ed ha anche aggiunto che la signora aveva bisogno di soldi.

“Imma? L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente. Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”.

Non metto in dubbio le parole della Caruso, ma è possibile che tutti la deludano? Ha litigato con Francesco Caserta (padre di suo figlio), poi con l’ex Moreno Merlo, Ivan Gonzalez (a cui ha pure fatto un mezzo outing) e adesso punta il dito verso Imma?

Imma e Paola Caruso, l’incontro a Live Non è la d’Urso.

La risposta tanto attesa è arrivata: Imma è la mamma di Paola Caruso!!! E noi abbiamo il cuore pieno di gioia#noneladurso@carmelitadurso pic.twitter.com/UfDvNpgxPk — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 17, 2019

Questa sera a @LiveNoneladUrso finalmente scopriremo la verità🤩 Speriamo che il test del DNA confermi che Imma sia la sua mamma biologica🤞🏻In caso contrario, comunque, Paola avrà trovato una “seconda mamma” che le sarà vicino e l’aiuterà a crescere Michelino😍 #noneladurso pic.twitter.com/7jtxgrXidL — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 17, 2019