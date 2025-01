Paola Caruso: l’indignazione per la fake news sul figlio e la minaccia di denuncia

Paola Caruso, nota showgirl italiana, si trova negli Stati Uniti con suo figlio Michele per cercare cure mediche che possano migliorare la sua qualità di vita. Mentre sono lontani da casa, Caruso diventa vittima di gravi fake news: una pagina Facebook pubblica la falsa notizia della morte del piccolo Michele, scatenando un’onda di indignazione. La showgirl, allibita dall’accaduto, ha denunciato l’episodio sui suoi canali social, esprimendo la sua incredulità per la gravità della notizia e promettendo di segnalare la pagina responsabile. Ha affermato: “Al di là che la notizia non è vera, scrivere una cosa del genere senza accertamenti è da folli”.

La reazione del pubblico è stata immediata, con molti dei suoi follower che hanno espresso solidarietà e segnalato la pagina che ha diffuso la notizia falsa. Caruso ha condiviso un’immagine del post incriminato, commentando: “Ma si può una cosa del genere? Vergognoso”. Le fake news, specialmente su temi così delicati, possono avere un impatto devastante sui soggetti coinvolti.

Questa non è la prima volta che Caruso deve affrontare situazioni difficili legate alla salute di Michele. Nel 2022, un errore medico durante un viaggio in Egitto ha causato una grave lesione al nervo sciatico del bambino, compromettendo la sua capacità di camminare. Da allora, Paola ha lottato per garantire al figlio le migliori cure, prendendo la decisione di trasferirsi temporaneamente negli Stati Uniti per accedere a trattamenti specializzati.

La situazione mette in evidenza i rischi delle fake news e il loro impatto devastante su chi ne è vittima. Paola Caruso, già provata dalle difficoltà legate alla salute del figlio, ha dimostrato una grande determinazione nel difendere la propria famiglia e nel combattere contro la disinformazione. Ora, con il sostegno dei suoi fan e una ferma intenzione di denunciare chi ha diffuso notizie così dannose, continua a lottare per la salute di Michele e per ripristinare la verità. La sua vicenda rappresenta un monito su quanto sia importante essere vigili rispetto alle informazioni che circolano, specialmente nei momenti di vulnerabilità.