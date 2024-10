Paola Caruso: La Rivincita dell’Ex del Promesso Sposo

Paola Caruso è emozionata per la sua prossima unione con Gianmarco, prevista per l’estate del 2025. Durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha condiviso i dettagli sulla sua storia d’amore. Tuttavia, le dichiarazioni di Simona, l’ex compagna di Gianmarco, hanno sollevato polemiche. Simona accusa Paola di non rivelare tutta la verità sulla loro relazione, affermando che i due si sarebbero incontrati mentre lei era presente a Montecarlo.

Simona ha raccontato che durante la notte di Capodanno, mentre si allenava in palestra, Paola e Gianmarco si sarebbero scambiati i numeri di telefono. Sottolinea che Paola era a conoscenza della sua presenza e del fatto che fosse lì con il figlio. L’ex compagna insinua quindi che la relazione tra i due sia iniziata dietro le sue spalle. Simona ha espresso la sua rabbia, dichiarando che la storia tra Paola e Gianmarco è andata avanti senza tenerla in considerazione.

Secondo Simona, la loro relazione è continuata nonostante lei e Gianmarco fossero ancora legati, il che, se confermato, rappresenterebbe un tradimento. Ha anche menzionato che avrebbe voluto chiarezza e si aspettava almeno un gesto di rispetto da Paola. Simona ha tentato di contattare Paola, scrivendole una lettera per spiegare la situazione e offrendo prove della loro relazione precedente, ma afferma che Paola ha ignorato i suoi tentativi di comunicazione.

La situaizone ha creato tensioni e discussioni sui social, dove Simona ha denunciato l’atteggiamento della showgirl come una mancanza di sincerità. La sua frustrazione è evidente, soprattutto per il fatto che, pur essendo donne, non ha ricevuto un gesto di solidarietà. Simona ha concluso il suo intervento parlando di quanto fosse doloroso che tra di loro ci fosse stata una mancanza di rispetto e autenticità. Paola Caruso, dall’altra parte, continua a essere entusiasta per il suo imminente matrimonio, mentre le ombre sulla sua relazione con Gianmarco si intensificano grazie alle rivelazioni dell’ex compagna.