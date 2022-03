Barbara d’Urso questa domenica si è svegliata con due belle gatte da pelare dato che, a 48 ore dal debutto de La Pupa e il Secchione Show, due suoi concorrenti hanno avuto delle disavventure. Sto parlando di Paola Caruso e di Lorenzo Orsini.

A lanciare le due news flash (citando Alex Belli) sono stati Giuseppe Candela ed Alberto Dandolo su Dagospia.

Candela ha parlato di Lorenzo Orsini, il pupo presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. Secondo quanto scritto dal giornalista dopo alcuni controlli la produzione avrebbe scoperto “altra realtà” tanto che Mediaset vorrebbe escluderlo dal programma.

Dandolo, invece, ha riportato su Dagospia una notizia che riguarda Paola Caruso che sarebbe al momento in ospedale dopo esser stata portata lì in ambulanza per un’allergia agli acari. Riuscirà a partecipare alla prima puntata de La Pupa e il Secchione Show o il suo ingresso slitterà?

“DANDOLO FLASH! LA BOMBASTICA PAOLA CARUSO, CONCORRENTE DELLA NUOVA EDIZIONE DE “LA PUPA E IL SECCHIONE” E’ STATA TRASPORTATA IN AMBULANZA IN UN OSPEDALE ROMANO PER UNA ALLERGIA AGLI ACARI. LA SCIO’-GIRL PER MANCANZA DI SHOW ERA IN ISOLAMENTO IN UN HOTEL ALLA PERIFERIA DI ROMA. RIUSCIRA’ A RECUPERARE PER LA PRIMA PUNTATA? AH, NON SAPERLO…”.