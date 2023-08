Paola Caruso furiosa: lo sfogo e la verità sul Grande Fratello

Ormai il cast vip della nuova edizione del Grande Fratello è stato spoilerato quasi completamente e due personaggi hanno già confermato la loro presenza nello show di Signorini. Sui social però circolano diversi rumor su alcuni volti celebri che sarebbero stati scartati ai provini, tra questi qualcuno ha tirato in ballo anche Paola Caruso. Stando a queste voci l’ex Bonas di Avanti un Altro avrebbe sostenuto i casting per entrare nella casa di Cinecittà, ma non sarebbe stata scelta dagli autori.

Ieri Paola Caruso è sbottata su Instagram ed ha dichiarato di non aver mai fatto alcun provino per partecipare al nuovo Grande Fratello: “Secondo la scienza di alcuni pazzi (che nemmeno conosco), io avrei il tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Che tristezza infinita. Io adesso penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al Grande Fratello. Ma come ca**o state messi“.

Paola Caruso e il dramma del figlio, l’intervista a Verissimo.

“È un periodo molto, molto brutto per noi. Da novembre ho interrotto la mia vita e la mia carriera, perché il destino ci ha riservato l’ennesima prova da superare. Stiamo combattendo insieme. Abbiamo avuto una disgrazia, ci è piombata addosso inaspettata. A novembre siamo andati in vacanza, ho portato mio figlio al mare. Siamo andati in Egitto in vacanza. Appena siamo arrivati, forse per lo sbalzo di temperatura tra il freddo che c’è qui e il caldo di Sharm el-Sheikh, Michele, che è un po’ di salute cagionevole, ha iniziato ad avere alcuni gradi di febbre: 38 o 39. Gli ho dato degli antipiretici, ma la febbre non calava. Ho iniziato a preoccuparmi. Abbiamo chiamato un medico. Questo medico arriva in camera e lo visita, parlava arabo. La struttura mi ha fornito un traduttore. Dice che per fare abbassare la febbre, poteva fargli una puntura. Io ero contraria. Dato che era un dottore, però, mi sono fidata e mi sono fatta convincere. Non lo avessi mai fatto. Facendogli questa puntura, non si sa di cosa, il bambino ha gridato fortissimo. Io gli ho detto: “È la prima volta che fai la puntura amore, adesso ti passa”. Passa mezz’ora, dico a mio figlio: “Amore vieni, vediamo se è scesa la febbre”, visto che il dottore ha detto che sarebbe scesa subito. Mio figlio si alza dal letto e cade a terra. Non sentiva più la gamba, non la muoveva più. Io sono impazzita, mi si è spento il cervello, non ho capito niente. Da quel giorno, dal 21 novembre, la nostra vita è cambiata totalmente. Siamo andati subito in ospedale. Lo hanno visitato quattro medici, poi è arrivata una neurologa, i dottori hanno capito che con la puntura era stato lesionato il nervo sciatico”.