Paola Caruso fredda su Barbara d’Urso: “Con lei le cose sono cambiate, ecco perché”

Lanciata da Avanti un Altro e poi esplosa con L’Isola dei Famosi, Paola Caruso deve la sua longevità artistica a Barbara d’Urso che l’ha voluta prima come opinionista di Pomeriggio Cinque, poi come caso a Live Non è la d’Urso alla ricerca dei suoi genitori naturali e infine come pupa a La Pupa e il Secchione. Eppure, nonostante tutto, con lei i rapporti si sono freddati.

Intervistata da Turchese Baracchi per Turchesando, Paola Caruso ha così detto su Barbara d’Urso:

“Lei mi ha fatto lavorare tanto. Se mi manca? Un po’ sì e un po’ no. Mi escluse da La Pupa e il Secchione, non mi è piaciuto e infatti tutta l’Italia l’ha massacrata. Mila Suarez si permise di parlare del padre di mio figlio: se in un programma hai una concorrente che va oltre i limiti, la richiami come fa Alfonso Signorini, lei invece l’ha lasciata come un cane sciolto. Sono rimasta delusa da come è stata gestita la situazione“. […] “Lei da mamma doveva capirla questa cosa. Se fino a quel momento Barbara è stata importante, da lì le cose sono cambiate”.

Barbara d’Urso espulse Paola Caruso dopo che quest’ultima aveva alzato le mani a Mila Suarez. E no, il pubblico all’epoca non massacrò la conduttrice, ma proprio lei.

Paola Caruso squalificata da La Pupa per aver picchiato Mila. Lei: “Lo rifarei altre mille volte!” https://t.co/WS9zPBck5R #lapupaeilsecchioneshow — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 12, 2022

Paola Caruso: dopo La Pupa e il Secchione ha bloccato su IG tutti i partecipanti

A raccontare questo curioso aneddoto è stato ai tempi Francesco Chiofalo.