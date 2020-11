Paola Caruso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna ed a domanda diretta del direttore “Parteciperesti mai a Ballando con le Stelle?”, ha confessato di aver già avuto un contatto diretto con Milly Carlucci, ma che purtroppo non è andato a buon fine.

“Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata Mediaset. In Rai non mi vogliono”.

Un rifiuto che probabilmente è dettato non tanto dalle sue molteplici partecipazioni ai salotti di Canale 5, ma perché nel proprio curriculum vanta un naufragio a L’Isola dei Famosi e – come è noto ai più – Milly Carlucci ha un’allergia per tutti i vip che partecipano ai reality show.

Purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista), Paola Caruso al momento non può partecipare neanche al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

“Non posso farlo, le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio Michelino, in quanto io sono l’unico genitore”.

Insomma, Paola Caruso (almeno nell’immediato) non può fare altri reality show, ma a giudicare da ciò che ha dichiarato sull’ultimo numero di Nuovo Tv di Riccardo Signoretti, sono sicuro che non rimarrà senza soldi.