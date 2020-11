Paola Caruso a Domenica Live ha rilasciato una lunga intervista cuore a cuore (cit.) parlando di sua mamma biologica, la signora Imma che ha ritrovato grazie a Live Non è la d’Urso.

La Caruso ha ripreso l’intervista rilasciata a Diva & Donna ed ha stirato un’altra stoccata alla madre.

“Io sono anni che dico che sono stata adottata e, secondo me, lei ha aspettato perché forse prima era viva sua madre e probabilmente per qualche motivo che io non conosco lei non poteva avvicinarsi a me. Lei (Imma) ha dichiarato che quando si è

risvegliata dall’anestesia nella sala operatoria ha sentito chiamare il signor Caruso che è entrato e l’ha accarezzata. Se tu hai questo nome Caruso nella testa, non aspetti 35 anni per venirmi a cercare. Io non voglio pensare male, ma c’è qualcosa che non

combacia”.