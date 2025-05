Paola Caruso a Verissimo: addio a Gianmarco dopo lite

Paola Caruso ha annunciato, durante la sua ospitata a “Verissimo”, di aver annullato il matrimonio con Gianmarco, previsto per luglio. La showgirl ha spiegato di aver scoperto che Gianmarco continuava a frequentare la sua ex compagna e ha ritrovato un forte rifiuto nei suoi confronti.

Caruso ha rivelato che, mentre si trovava in America per curare il figlio Michele, Gianmarco ha fatto visita negli Stati Uniti solo per pochi giorni, prima di tornare in Italia. La madre di Michele ha anche dichiarato di aver ricevuto messaggi inquietanti da Gianmarco, il quale, secondo le sue parole, piangeva per aver festeggiato il suo compleanno da solo, mentre in realtà era insieme alla sua ex.

Caruso ha accusato l’ex compagna di Gianmarco di avere relazioni sia con lui che con il padre di suo figlio, affermando di aver trovato prove di queste interazioni. La situazione l’ha portata a sentirsi disgustata e a decidere di annullare le nozze.

Riguardo alla salute di Michele, Paola ha informato che dopo l’operazione avvenuta in America, il bambino sta migliorando, anche se il recupero è ancora in fase di lavoro. Caruso ha manifestato ottimismo, sottolineando di aver fatto tutto il possibile per il benessere del figlio.

Fonte: www.virgilio.it