La liberalizzazione del settore dell’energia ha creato un settore estremamente competitivo, dove solo gli attori più reattivi sono riusciti ad affermarsi. Eni Gas e Luce rientra in questo gruppetto di testa e per entrarci e restarci saldamente ha scelto la strada delle più avanzate soluzioni tecnologiche. La controllata del cane a sei zampe ha rapidamente adottato una cultura data-driven che poggia sulle solide basi del cloud di Microsoft e sui suoi servizi per Big data ed intelligenza artificiale. In meno di due anni Eni Gas e Luce è diventato acquisition leader su digitale in Italia e Paola Cagliani, head of Big data & advanced analytics, nel dettaglio come è stato raggiunto questo obiettivo.

Quali soluzioni Microsoft ha implementato Eni Gas e Luce?

“Stiamo portando avanti un programma di trasformazione che include una forte componente di evoluzione tecnologica, in grado di garantire sia la centralità del cliente che la competitività dell’azienda stessa. Con Microsoft stiamo collaborando ormai da tempo principalmente su due fronti: il primo si concentra sul nuovo Crm, mentre il secondo guarda ai Dati e alla capacità d’essere sempre più data-driven. L’ambizione del nuovo Crm, basato su Microsoft Dynamics 365, è di ridefinire la modalità d’interazione tra aziende e clienti. La soluzione fornirà dati rilevanti e informazioni contestuali, aiutandoci così ad avere una conoscenza più approfondita dei nostri clienti e delle loro esigenze. Sulla filiera dati l’evoluzione mira alla democratizzazione del dato e a dotare l’azienda di strumenti, tecnologie e modelli operativi in grado di permettere un uso autonomo, ma normato del dato”.

In termini numerici che miglioramenti ha ottenuto Eni gas e luce?

“Ad oggi gli stream progettuali sono in fase di sviluppo ma le aspettative sono altissime. Abbiamo definito all’inizio del programma gli Okr (objectives, key results) che ci permettono di monitorare continuamente i progressi sulle diverse attività. Ci aspettiamo che l’evoluzione tecnologica, oltre a portare dei benefici in termini di Key performance indicators (Kpi) tecnologici, ci dia dei riscontri oggettivi sugli Okr di business. Sullo stream Dati siamo convinti che l’investimento ci ripagherà in termini di velocità e di costi, ci aspettiamo di dimezzare il tempo necessario per creare una nuova metrica o un nuovo reporting grazie all’accesso, sulla nuova piattaforma, a dati governati e catalogati. La scelta del cloud ci permetterà di scalare sulle risorse computazionali solo quando veramente necessario e, per il nostro business, questo rappresenta un’area di potenziale risparmio economico. Stiamo lavorando affinché l’utilizzatore della piattaforma sia il più possibile autonomo e prenda confidenza con gli strumenti in modo da diffondere la cultura del dato e capitalizzare le informazioni che abbiamo a disposizione”.

Nel campo delle utility a quali soluzioni “futuristiche” può portare lo sviluppo dell’Ai e l’analisi dei Big data?

“La nostra azienda continuerà ad investire sull’applicazione di intelligenza artificiale e modelli di advanced analytics su due ambiti principali. Il primo relativo al continuo miglioramento dell’esperienza cliente; in tal senso l’utilizzo di metodologie avanzate ci aiuterà a restituire valore al cliente attraverso una maggiore consapevolezza del consumo e della produzione dell’energia. Il secondo relativo all’automazione intelligente dei processi in grado di ottimizzare alcune attività o fasi di processo per liberare le risorse da alcune mansioni ripetitive e operative, permettendo loro di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. In tal senso algoritmi e soluzioni di machine learning addestrate in precedenza nella risoluzione di un particolare problema, trovano ampia applicabilità in realtà come la nostra”.