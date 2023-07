Paola Barale verso la firma per il GFVip, disse: “I reality non hanno bei contenuti”

Paola Barale sarebbe a un passo dalla firma per il ruolo da opinionista per il Grande Fratello Vip, parola di Alberto Dandolo per Dagospia. La conduttrice potrebbe così affiancare Katia Ricciarelli, anche lei ad un passo dalla firma finale, nonostante le varie polemiche.

Paola Barale verso il ruolo di opinionista al #GFVIP. Secondo le indiscrezioni attuali, lei e Katia Ricciarelli andranno a sostituire Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Fonte: Alberto Dandolo / Giuseppe Candela pic.twitter.com/gb7qPMuddk — Trash Italiano (@trash_italiano) July 3, 2023

Paola Barale – che all’attivo ha una partecipazione a Pechino Express – ha sempre dichiarato di non voler partecipare ai reality show perché “non hanno dei bei contenuti”, seppur in passato ha lavorato al fianco di Paola Perego nella conduzione de La Talpa.

“Grande Fratello Vip? Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti“, aveva detto lo scorso anno in merito a un suo rifiuto come concorrente.

Quest’anno accetterà di prendere parte al Grande Fratello Vip da un ruolo “privilegiato” come quello dell’opinionista? Nel dubbio, la coppia Barale-Ricciarelli senza dubbio migliore di quella Filiberto-Ricciarelli.

Paola Barale e Alfonso Signorini si sono incontrati recentemente anche all’evento benefico di Chi, qua sotto un video di loro insieme a Simona Ventura.