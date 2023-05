Paola Barale verso la conduzione di un programma in prima serata

Nell’ultima settimana Paola Barale è tornata in televisione ed è stata sia da Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno, che da Silvia Toffanin a Verissimo (dove ha replicato a Gianni Sperti). La showgirl presto pubblicherà anche un libro, ‘Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità‘, in uscita il 23 maggio. Ma le novità per Paola non sono finite qui, perché presto potrebbe tornare al timone di una trasmissione. Stando a quello che ha rivelato Ivan Rota su Dagospia, un dirigente Rai vorrebbe affidare un programma in prima serata a Paola.

“Ottime notizie per Paola Barale che è sempre più lanciata. Un dirigente Rai punta su di lei e sarebbe in rampa di lancio un programma in prima serata che la vedrebbe come conduttrice”.

E aggiungerei: finalmente! In tv sono diversi i conduttori mediocri o addirittura incapaci a cui sono state date fin troppe possibilità, mentre la Barale merita molto di più di quello che ha ottenuto in questi anni.

Paola Barale sul suo libro: “L’ho dedicato ad un’amica che non è più con me adesso”.