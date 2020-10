Paola Barale questo pomeriggio è stata ospite di Serena Bortone a Domani è un altro Giorno su Rai Uno. Dopo un breve scambio di convenevoli la conduttrice le ha chiesto di parlare della sua attuale vita sentimentale.

“Sono single. Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, in attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati. E’ una frase che mia mamma odia, ma la dico lo stesso”.

A questo punto la Bortone le ha chiesto direttamente un commento sulla fluidità e se un giorno potesse mai innamorarsi di una donna.

“Cosa penso della fluidità?” – a questo punto Paola Barale incrocia le braccia chiudendosi a riccio – “Si sono dette un sacco di cose su di me del fatto che io avessi avuto relazioni con donne. Tengo a precisare che si sbagliavano e fortunatamente o purtroppo sono nata 53 anni fa quindi mi hanno inculcato delle idee che sono difficili da spostare. Detto questo io ho una direzione ben precisa verso l’eterosessualità, ma questo non esclude che in futuro possa innamorarmi di una donna. Non è mai successo. Però magari una connessione più mentale, forse una donna mi capirebbe di più su alcune cose, no?”.

E ancora:

“So che le nuove generazioni vengono dichiarate fluide e credo che sia una cosa naturale. Credo che tutte queste sovrastrutture che abbiamo ce le ha insegnate la società, le religioni, la storia..”.

Sono anni che si rincorrono voci sulla presunta omo/bisessualità di Paola Barale ma lei, proprio come il suo ex marito Gianni Sperti, si sono sempre professati eterosessuali. E chi siamo noi per non credergli?