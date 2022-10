Paola Barale, il gesto per il suo ex Marco Bellavia: “È stata meravigliosa”

Nella casa del GF Vip e in un’intervista rilasciata a Chi Marco Bellavia ha parlato della storia che ha avuto con Paola Barale. I due sono stati insieme dal 1992 al 1995 e nonostante la relazione sia finita da tanti anni, il conduttore conserva un bellissimo ricordo della sua ex: “Ai tempi io facevo Bim Bum bam e lei era con Mika a la Ruota della Fortuna. Siamo stati benissimo ed eravamo belli. Purtroppo dopo qualche anno la storia è finita, eravamo piccoli e volevamo fare altre esperienze. I maligni dicevano che lei mi aveva mollato perché era diventata troppo famosa per stare con me, però è una grande falsità. Pensate che dovevamo sposarci, le regalai un anello e lei una moto bellissima. Pochi anni dopo invece ha sposato Gianni Sperti. Però posso dire soltanto cose belle su di lei“.

Paola Barale ha contattato Marco Bellavia: “Ha fatto una cosa meravigliosa”.

L’agente di Marco, Tony Toscano, a Novella 2000 ha rivelato che Paola Barale ha recentemente contattato Bellavia: “È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore. Ha fatto davvero una bella cosa per lui“.

Marco Bellavia e il flirt con Cristina D’Avena.

“Ci conosciamo da tanti anni. Con lei ho iniziato a lavorare negli anni 80, era il 1986 in piena estate. – ha dichiarato Marco – Mi presero per recitare nella band nella serie di Licia, quella dove c’era Mirko con il ciuffo rosso. Quel settembre è scoppiata la mia popolarità con la messa in onda del telefilm. Io e Cri abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto amichevole e amorevole. Rispetto, amicizia e tanto bene tra noi. Abbiamo lavorato fianco a fianco per tanti anni. Eravamo come fratelli, anche se ci siamo dati dei baci a dire la verità. Vabbè sono cose normali dai. Lei è una persona speciale e ci tengo molto”.