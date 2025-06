Paola Barale: il dramma della paparazzata a Ibiza e la denuncia

Nel 2017, Paola Barale è stata sorpresa dai paparazzi sul terrazzo della sua casa a Ibiza in un momento privato, riportato dal settimanale Chi, provocando la sua indignazione. La conduttrice ha denunciato il magazine, ma nel 2018 il tribunale di Milano ha dichiarato che “il reato non sussiste”, bocciando la sua causa. Barale si è espressa su Instagram, raccontando di sentirsi umiliata e di come l’episodio rappresenti una violazione della sua privacy, specialmente in un periodo in cui si discute di tutela e rispetto per le donne.

In un intervento nel podcast “Non lo Faccio X Moda” di Giulia Salemi, Barale ha affrontato nuovamente il tema, rispondendo a una domanda sulla sua sensazione di violazione con una frecciatina a Signorini, affermando che “dovreste chiederlo a lui.” Ha spiegato che, sebbene avesse perso la causa, viveva in un contesto considerato sicuro, con accesso controllato. La conduttrice ha sottolineato l’assurdità della situazione: mentre chiede rispetto per la privacy delle donne, le violazioni a essa sembrano legittimate dalla legge.

Barale ha anche commentato la modalità con cui sono state scattate le foto, indicando l’uso di un drone, e ha sottolineato che si trattava di un momento in cui si sentiva completamente a suo agio. Esprime il suo malcontento riguardo a come queste azioni siano paragonabili alla pubblicazione senza consenso di foto di minori ed è scettica riguardo a una giustizia che protegge i diritti delle vittime.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it