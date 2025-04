Paola Barale e Barbara d’Urso, ritorno insieme in tv? La conduttrice parla

Qualche settimana fa, il giornalista Alberto Dandolo ha suggerito un possibile ritorno in TV di Paola Barale e Barbara d’Urso in un “progetto congiunto”. Dandolo ha scritto su Oggi che tra le due celebri donne sarebbe nato un forte legame, corroborato da una cena organizzata in loro onore a Milano. Durante l’incontro, le due avrebbero discusso di un possibile programma televisivo che le vedrebbe unite sullo schermo. Tuttavia, Paola Barale ha smentito tali voci durante la sua partecipazione a “Obbligo o Verità” con Alessia Marcuzzi, dichiarando che le affermazioni di Dandolo sono infondate. Ha precisato che l’idea di un programma con Barbara d’Urso è nata solo da una foto condivisa sui social e ha aggiunto: “Ogni volta che Alberto Dandolo scrive qualcosa su di me, finisce per inventarsi storie”.

Per i fan di Barbara d’Urso, il suo ritorno in TV è ancora un’attesa. Francesca Fagnani ha manifestato interesse a ospitarla nella nuova edizione di “Belve”, sottolineando che Barbara è sempre ben accetta nel suo programma. Fagnani ha spiegato che per scegliere gli ospiti ricerca figure insolite, decisamente fuori dal comune, che possano raccontare storie significative e provocare dibattito. Ha affermato che la popolarità non è l’unico criterio, ma anche che gli ospiti debbano essere divisivi. Di conseguenza, l’opinione pubblica resta in attesa di ulteriori sviluppi riguardo al futuro televisivo di entrambe le protagoniste.