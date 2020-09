Riprenderà il 28 settembre il processo al giornalista Adriano Panzironi, ideatore della dieta ‘Life 120’. La prima udienza si era tenuta il 3 marzo e la seconda, a causa dell’emergenza sanitaria, era sta rimandata. Panzironi, diventato un ‘guru’ di riferimento per il suo libro ‘Vivere 120 anni’ e per gli show trasmessi sulle tv locali, “non dovrà rispondere della validità del metodo da lui proposto, che per altro non sembra sia stato studiato e valutato con rigore scientifico, ma di esercizio abusivo di professione medica“. Lo ricordano in una nota i presidenti degli Albi della professione sanitaria di dietista, all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Pstrp).

