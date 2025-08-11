36.9 C
Pantum P2502W: Stampante Laser WiFi Compatta 22 ppm

Pantum P2502W: Stampante Laser WiFi Compatta 22 ppm

Descrizione del Prodotto

Scopri il tuo nuovo alleato per la stampa: la stampante laser multifunzione Pantum M6500NW! Con una velocità di stampa che raggiunge le 22 pagine al minuto, potrai dire addio a lunghe attese e dare il benvenuto a un’efficienza mai vista prima.

Facilità di Uso
Configurarla è un gioco da ragazzi: bastano un clic e in un attimo sarai pronto a stampare. La sua dimensione compatta si adatta perfettamente a qualsiasi spazio di lavoro, rendendola l’ideale anche per gli ambienti più affollati.

Versatilità Totale
Grazie alla stampa wireless, potrai inviare documenti direttamente dal tuo computer, laptop, smartphone o tablet. La Pantum APP rende tutto ancora più semplice, permettendoti di stampare file Office senza alcun ostacolo.

Vantaggi Pratici:

  1. Caricatore Iniziale Incluso: Riceverai una cartuccia iniziale da 700 pagine, così potrai subito mettere alla prova le potenzialità della tua nuova stampante!
  2. Impatto Ambientale Ridotto: La tecnologia del toner professionale è studiata per avere un minor impatto sull’ambiente, permettendoti di stampare in modo responsabile.

La Pantum M6500NW non è solo una stampante, è un compagno di lavoro affidabile, progettato per semplificarti la vita e ottimizzare il tuo tempo! Approfitta della garanzia standard di un anno dalla data di acquisto e stampa in tutta tranquillità!

