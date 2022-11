Panthera Virus e Obama, la lite surreale su una coniugazione sbagliata: “Hai nominato mio padre!

Il drama a Drag Race Italia non è mai mancato ed anche questa edizione ha avuto il suo con protagoniste Obama e Panthera Virus. Ma se l’anno scorso abbiamo assistito alla furia Enorma Jean che non voleva essere paragonata a quelle sceme (cit.), quest’anno tutto è esploso per colpa di una coniugazione di un verbo. Una lite così trash che merita di essere spiegata bene.

Tutto è nato in werkroom di ritorno dalla sfilata. Nehellenia, scherzando con La Diamond, le ha fatto una domanda imitando Cristiano Malgioglio, la maschera portata da quest’ultima allo Snatch Game. “Amore ma hai visto quanti uccelli?“, una battuta a cui La Diamond ha risposto: “Tutti in aria stanno perché qua sono morti tutti“.

Per stemperare La Petite Noire, che allo Snatch Game ha portato una pallida imitazione di Chiara Ferragni, ha risposto: “Io non voglio fare nessun riferimento alla Ferragni..“, lanciando un perfetto assist a Panthera Virus che ha continuato: “Perché ti querererà, querelerà“. Una coniugazione che non è piaciuta a Obama che ha così aggiunto: “Querelerebbe ragazzi, querelerebbe“. Panthera Virus però ha precisato “Querelerà!” facendo perdere la pazienza a Obama: “Querelerebbe, è un futuro!“.

SPOILER: querelerà è futuro, querelerebbe è condizionale.

La coniugazione del verbo querelare ha però mandato in confusione anche la stessa Panthera che ha così sbottato contro l’amica romana: “Bona, tu davanti le telecamere non mi correggi più“. “Tesoro” – la replica piccata di Obama – “Vuoi veramente sapere cosa mi dà fastidio a me? Lo vuoi veramente sapere? Te lo risparmio. E’ meglio che te lo risparmio. E’ meglio che te lo risparmio”. Panthera Virus a questo punto ha chiesto “Cioè?”, ma quando ha visto la sua rivale alzarsi e andarsene ha esclamato: “Eh tesoro si vede che hai già fatto televisione perché la sai fare molto bene“.

La romana ha così precisato: “Mio padre te lo devi tirare fuori dalla tua bocca. Te l’ho già detto. Mi hai visto che da due giorni sono strano, giusto? Non ti permettere mai più di dire di mio padre e di chi mi compra i vestiti. Questo ieri! Tu non fai battute su mio padre! Cosa ti ho detto due giorni fa, non te lo ricordi? Allargati la parrucca così magari i pensieri ti passano. Sei peggio di una maglietta che giri e rivolti“. / “Sei tutta costruita, sei tutta finta“, la chiusura della Virus.

Vivo per scoprire come tradurranno in America questa lite.