Panthera Virus e Nehellenia si lamentano del montaggio di Drag Race: “Ho pianto tre giorni”

Panthera Virus e Nehellenia durante la loro diretta Instagram – oltre ad aver svelato baci e inciuci durante le riprese di Drag Race Italia – si sono anche lamentate del montaggio della trasmissione.

Nehellenia svela gli inciuci fra i concorrenti durante le registrazioni di Drag Race Italia https://t.co/tqfx2fXjT0 #DragRaceItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 5, 2022

Panthera Virus ha infatti rivelato che il suo “colpo di scena” che non ha fatto durante la runway dell’ultima puntata di Drag Race Italia è saltato all’ultimo perché l’abito realizzato non le tornava più bene addosso. Questo perché era molto dimagrita a causa dello stress. In passerella sarebbe infatti dovuta uscire nei panni di Rihanna incinta che partorisce soldi e il nuovo album. Ma come abbiamo visto, del pancione neanche l’ombra.

“Del pancione e del mio dimagrimento l’ho raccontato in puntata, ma non è andato in onda. Non volevo che mettessero questa parte per giustificarmi, ma se loro avessero inserito quei quaranta secondi avrebbero tutti capito meglio la mia runway e il mio mancato colpo di scena. Lo snatch game è durato un’ora e mezzo ma hanno messo solo una parte, alcune domande le hanno tagliate e purtroppo quelle andate in onda non sono state quelle a cui ho risposto meglio. […] Avevo particolarmente a cuore questa puntata, ma quando l’ho vista mi ha deluso tantissimo”.

E ancora:

“Non tanto la puntata in sé, ma mi hanno deluso quelli che l’hanno tagliata e montata. Ci sono rimasto male, ma tanto tanto male. Quando mi è stato chiesto se pensavo di finire al bottom io ho risposto di no perché avevo fatto un buon Snatch Game. Ma se effettivamente avessi saputo che sarebbe andata in onda la parte meno divertente sì, avrei alzato la mano”.

Panthera Virus e Nehellenia in diretta su Instagram

In merito allo Snatch Game anche Nehellenia ha voluto dire la sua.

“La penso come te, anche vero che far rientrare un’ora e mezzo di Snatch Game in venti minuti non è stato semplice. Ma non posso dire niente o rischio denunce come se piovessero. Ma diciamo che sarebbe potuto essere molto più divertente. Io stessa ho detto battute più divertenti. Io ho passato tre giorni a piangere perché la mia performance è risultata molto piatta e monocorde e non incisiva come sarebbe dovuta essere”.

E ancora: