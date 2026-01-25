Pantera nera allo spettacolo del carnevale di Ivrea

La Pantera nera, vincitrice della battaglia delle arance, ha stupito ancora allo spettacolo per la presentazione del nuovo bandierone per l’edizione dello Storico carnevale di Ivrea. La Pantera nera, che aveva già celebrato i suoi 60 anni, ha partecipato alla presentazione del nuovo bandierone, un evento che ha richiamato l’attenzione di molti. Il gruppo ha mantenuto la sua promessa di stupire ancora e ha messo in scena uno spettacolo emozionante. Il video dello spettacolo è stato registrato da Barbara Torra e dura 4 minuti e 38 secondi.