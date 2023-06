PANSYFEN Telecamera di Sicurezza Interna Telecamera Wifi Interno Senza Fili Visione Notturna HD 1080P Minitelecamera Spia Nascondere Wifi

Fotocamera WIFI, dettagli della vita facili da cogliere

Specifiche:



Modello del prodotto: A9

Risoluzione: 4K/2K/1080P/720P

Cornici: 25

Formato video: ASF

Angolo di visione: 150 gradi

Distanza della telecamera di rilevamento del movimento: linea retta 6 metri

Illuminazione minima: 1LUX

Tempo di registrazione continua: più di 1 ora

Formato di compressione: H.264

Intervallo di registrazione: 5㎡

Consumo energetico: 240 mA/3,7 V

Temperatura di stoccaggio: -20-80 gradi Celsius

Temperatura di esercizio: 15-85% RH

Tipo di scheda di memoria: scheda TF (supporto massimo 128G)

Sistema operativo mobile: Andriod/IOS

Visione notturna HD/lunga durata della batteria/supporto memoria scheda 128GTF/prestazioni stabili/facilità di installazione

Registrazione video/impostazione allarme batteria scarica/design luce di riempimento a infrarossi/archiviazione foto/supporto visione notturna a infrarossi

Promemoria:



1. La temperatura di lavoro di questo prodotto è di -10 ℃ ~ 50 ℃, si prega di non utilizzare questo prodotto in un ambiente in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa;

2. Questo prodotto è un prodotto elettronico di precisione, si prega di non utilizzare questo prodotto in supermercati o ambienti eccessivi che potrebbero causare l’essenza di questo prodotto, in modo da non pregiudicare il normale utilizzo;

Gamma del pacchetto:



1 * Fotocamera

1 * cavo USB

1 *adesivo di fissaggio

1 * Staffa

★ Telecamera nascosta: può essere nascosta nell’angolo senza essere notata, basta un clic per avviare la registrazione, facile da usare e supporta una scheda di memoria massima 128GTF e può registrare ogni momento della vita in ogni momento;★ Visione notturna HD: dotata di funzione di visione notturna ad alta definizione 1080P, può fornire immagini nitide in ambienti bui, migliorare in modo completo l’esperienza visiva e presentare maggiori dettagli★ Supporto multiutente: può supportare più fotocamere contemporaneamente, è sufficiente scaricare l’applicazione gratuita “V720” sul telefono cellulare (solo 2,4 GHz) per configurare;★ Durata della batteria a lunga durata: può essere caricata tramite USB e può funzionare ininterrottamente per più di 60 minuti.Può essere collegato a un alimentatore o power bank e può essere registrato durante la ricarica per proteggere la tua sicurezza;

12,99 €