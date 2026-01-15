Panpiuma: pane italiano senza sprechi

Tra i protagonisti del Padiglione 25 di Marca c’è Panpiuma, un’azienda veneta nota per il pane morbido senza crosta sul mercato italiano. L’azienda conferma la sua storica partecipazione alla kermesse bolognese portando in fiera una filosofia basata su due parole chiave: innovazione e lotta agli sprechi.

L’amministratore delegato Massimiliano Anzanello sottolinea il doppio binario su cui viaggia l’azienda: la forza del proprio marchio e il ruolo strategico come partner per la grande distribuzione. L’azienda è un brand leader di categoria merceologica e ha un’importante quota di private label, ed è orgogliosa di partecipare a Marca.

L’edizione di Marca è l’occasione giusta per svelare le ultime novità, pensate per intercettare un consumatore sempre più attento al benessere e alla sostenibilità. Quest’anno, l’azienda lancia alcuni prodotti nuovi, come il Panpiuma da 300 grammi 100% integrale e una rivisitazione del Panpiuma integrale da 400 grammi, con una ricetta migliorata e conforme ai trend del settore.

L’innovazione in casa Panpiuma guarda anche all’etica e all’economia circolare, con il lancio della linea dei fiocchi di pane croccante multiuso, ideale per arricchire insalate e panature per i prodotti fritti. Questo prodotto è basato su un concetto etico, poiché consente di recuperare una parte della produzione che prima veniva scartata.